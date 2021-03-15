AstraZeneca krizi büyüyor! Hollanda'dan yeni hamle

AŞI İNCELEMEYE ALINACAK

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda İlaç Dairesi'nin (CBG), yeni bilgilere dayanarak, tedbir amaçlı ve daha fazla araştırılmak üzere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin bu tavsiyeye uyacağı ve koronavirüs aşısının kullanımının geçici olarak 28 Mart'a kadar durdurulacağı aktarıldı. AstraZeneca aşısı ile aşılama randevularının ise iptal edileceği vurgulandı.