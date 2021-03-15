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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan ve 'i ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan ve illerini ziyaret etti. Aliyev'in eşi 'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü.

AA
Giriş Tarihi: 16.3.2021 07:18 Son Güncelleme: 16.3.2021 07:20 ABONE OL
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Hocavend'i ziyaret etti

İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.
Yerleşim birimlerinin birinde mola veren Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde imar çalışmalarına başladıklarını, yeni yollar inşa ettiklerini bildirdi.
Aliyev, hain düşmanın işgal döneminde Azerbaycan'ın tarihi mirasını yok etmek istediğini belirterek, "Fakat bunu başaramadılar. Biz bu topraklara geri döndük. Kahraman ve muzaffer halk olarak geri döndük ve düşmanı topraklarımızdan kovduk." dedi.
Yolculuğuna devam eden Aliyev, araçta yaptığı konuşmada, Ermenistan'ı destekleyen yabancı çevrelerin, onların Azerbaycan topraklarında yaptığı vahşeti görmesi gerektiğini kaydetti.
Aliyev, yol boyunca Hocavend'in köylerinde mola vererek incelemelerde bulundu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Hocavend'i ziyaret etti
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