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Bakan Çavuşoğlu, Slovak mevkidaşıyla görüşecek

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'un yarın Türkiye'yi ziyaret ederek, Bakan ile görüşeceğini duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 11:38 Son Güncelleme: 15.3.2021 11:38 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu, Slovak mevkidaşıyla görüşecek

Dışişleri Bakanlığı, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'un yarın Türkiye'yi ziyaret ederek, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini duyurdu.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, 16 Mart 2021 tarihinde sayın bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında Türkiye-Slovakya ikili ilişkilerinin yanı sıra Avrupa Birliği'ne (AB) ve AB üyelik sürecimize ilişkin konuların görüşülmesi, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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Bakan Çavuşoğlu, Slovak mevkidaşıyla görüşecek
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