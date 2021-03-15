Başörtülü kadına bıçaklı saldırı

Almanya'nın Hannover kentinde, anaokulu mutfağında çalışan Semra Irmak'ı (40), işe giderken arkasından gelen saldırgan itip yere düşürdü. Saldırgan ayağa kalkmak isteyen Irmak'ı elleri ve ayaklarından bıçakladı. Olayı gören bir Alman kadın, Irmak'ın yardımına koştu. Mustafa Irmak, hastanedeki eşinin durumunun iyi olduğunu açıkladı.SALDIRI polis karakolunun tam karşısında gerçekleşti. Sokaktaki çığlıkları duyan polisler, koşarak saldırganı yakaladı. Kısa süre sonra saldırganın psikolojik sorunları olduğu açıklandı. Bölgedeki Türkler, ırkçı motifli olduğu açıkça belli olan saldırının, 'Psikolojik sorunlu birinin eylemi' şeklinde geçiştirileceğinden endişe duyduklarını, pek çok saldırıda aynı bahaneye sığınıldığını ifade etti.MUSTAFA Irmak, yaşanan olay nedeniyle şokta olduklarını ve büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Yozgatlı Irmak, "Eğer yardıma koşan Alman kadın olmasaydı belki de eşim bugün ölmüştü" dedi. Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ise aileyi arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaya, olayın takipçisi olduklarını, ilgili makamlardan bilgi talep ettiklerini söyledi.