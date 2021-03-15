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’da protestoları: Esnaf sokağa döküldü

’nın başkenti , protestolarına sahne oldu. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen sektör temsilcileri, federal hükümetin aldığı kararları protesto etti.

AA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 14:39 ABONE OL
Belçika’da koronavirüs protestoları: Esnaf sokağa döküldü

Belçika'da hükümetin yeni tip koronavirüs salgınına aldığı tedbirlerden etkilenen sektörlerin temsilcileri daha fazla yardım talebiyle gösteri düzenledi. Salgın nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan yiyecek içecek, eğlence, gece hayatı ve toplu etkinlik organizasyonu gibi sektörlerin temsilcileri, sabah saatlerinde başkent Brüksel'de bir araya geldi.

YOLLARI KAPATTILAR

Araçlarıyla çevre yoluna çıkarak yoğun saatlerde trafiği yavaşlatan protestocular daha sonra şehrin simge yapılarından Atomium'da buluştu.

Göstericiler, bir yıldır tedbirlerden en fazla etkilenen kesim olduklarını, ekonomik ve psikolojik sıkıntı çektiklerini belirterek federal hükümetin bu sektörlerde faaliyet gösteren kişi ve şirketlere daha fazla yardımda bulunmasını talep etti.

Sektör temsilcileri, ortak açıklamalarında, büyük sorumluluk göstererek tedbirlere uyduklarını vurgulayarak "Bir yılın ardından iş yerlerimizin, ailelerimizin ve çalışanların yaptığı fedakarlıkların yeteri kadar dikkate alınmadığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

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Belçika’da koronavirüs protestoları: Esnaf sokağa döküldü
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