Belçika’da koronavirüs protestoları: Esnaf sokağa döküldü

Belçika'da hükümetin yeni tip koronavirüs salgınına aldığı tedbirlerden etkilenen sektörlerin temsilcileri daha fazla yardım talebiyle gösteri düzenledi. Salgın nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan yiyecek içecek, eğlence, gece hayatı ve toplu etkinlik organizasyonu gibi sektörlerin temsilcileri, sabah saatlerinde başkent Brüksel'de bir araya geldi.
YOLLARI KAPATTILAR
Araçlarıyla çevre yoluna çıkarak yoğun saatlerde trafiği yavaşlatan protestocular daha sonra şehrin simge yapılarından Atomium'da buluştu.
Göstericiler, bir yıldır tedbirlerden en fazla etkilenen kesim olduklarını, ekonomik ve psikolojik sıkıntı çektiklerini belirterek federal hükümetin bu sektörlerde faaliyet gösteren kişi ve şirketlere daha fazla yardımda bulunmasını talep etti.