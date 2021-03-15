Beyaz Saray, Kuzey Kore yönetimi ile iletişime geçmeye çalıştıklarını doğruladı

Bu konuda eski yönetimlerden birçok kişiyle de görüştüklerinin altını çizen Psaki, "Kuzey Kore konusunda, Japon ve Kuzey Koreli ortaklarımız ile çalışmaya devam edeceğiz, yeni yaklaşım yolları arayacağız, üç taraflı müzakereler de dahil onların fikirlerini dikkatle dinleyeceğiz. Bizim amacımız diplomasi, hep de böyle oldu. Amacımız, gerginliği azaltmak ancak şu ana kadar karşı taraftan herhangi bir geri dönüş alamadık." diye konuştu.

AB'Lİ VE İNGİLTERELİ TARAFLARI "PRAGMATİK ÇÖZÜME" DAVET ETTİ

Psaki, Avrupa Birliğinin (AB), Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlatmasına ilişkin de "AB ve İngiltere hükümetini, Kuzey İrlanda'da zor elde edilen barışı korumak ve geliştirmek için pragmatik çözümleri öncelik edinmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

AB ile İngiltere arasında yapılan Brexit anlaşmasına göre, İngiltere AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle Gümrük Birliği içinde kalmayı sürdürecekti.