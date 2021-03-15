Brezilyalı rahibin skandal vaazı ülkeyi karıştırdı! Holokost tekrar olsun

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Pentekostal Nesil İsa Mesih Kilisesi'nde düzenlenen ayin sırasında rahip Tupirani da Hora Lores, yaklaşık 12 milyon Yahudi'nin öldürüldüğü Holokost'nu (Yahudi Soykırımı) tekrar yaşanması için dua etti.