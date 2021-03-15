Çin’de kum fırtınası alarmı!

Dünyanın birçok ülkesinden günlerdir kum fırtınalarına dair görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Suudi Arabistan'da gökyüzünü kızıla boyayan kum fırtınasının ardından Çin'd de benzer görüntüler kaydedildi. Çin'in başkenti Pekin'i kum fırtınası vurdu.