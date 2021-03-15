Çin’de kum fırtınası alarmı!

Dünyanın birçok ülkesinden günlerdir kum fırtınalarına dair görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Suudi Arabistan'da gökyüzünü kızıla boyayan kum fırtınasının ardından Çin'd de benzer görüntüler kaydedildi. Çin'in başkenti Pekin'i kum fırtınası vurdu.
SARI ALARM VERİLDİ
Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle birçok kişi panik yaşadı. Çinli meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.
Yerel medya, yetkililerin kentte sarı alarm verdiğini duyurdu. Kum fırtınasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi. Kentin birçok yerinde görüş mesafesinin azalması sebebiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.
Çin'in başkenti Pekin'i vuran kum fırtınası kamerada | Video
Hava durumunun tehlikeli olduğu durumlarda sarı alarm verilmektedir. Bu alarm kapsamında vatandaşlar, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olmalıdır.Suudi Arabistan’da gökyüzü kızıla döndü! Kum fırtınası bu hale getirdi