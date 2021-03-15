Ermenistan'da Paşinyan'a öfke dinmiyor! Kasıtlı olarak gönderdiler

"ÇOCUKLARIMIZI BÖYLE SATTILAR"

Görüntülerde konuşan üçüncü aile de, "Yüzde 100 anladılar. Ve çocuklar kasten ölüme gönderildi. Bir komutan, gönderdiği askerlerin geri dönmeyeceğini yüzde 100 biliyordu. Ama emri o verdi. Bu da kasıtlı olarak çocukları ölüme gönderdiklerini bir kez daha gösteriyor. Önceden planlandığına dair bir fikrimiz var. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Çocuklarımızı böyle sattılar. Kasıtlı olarak öldürüldüler" dedi.

İKİNCİ DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI

30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan Azerbaycan topraklarının kurtarılmasıyla sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı, Rusya'nın girişimiyle ateşkes bildirisi imzalanarak sona ermişti. Savaşın ardından Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan ayrı bir mutabakat metniyle Karabağ bölgesinde askeri hareketliliği denetlemek üzere ortak Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.

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