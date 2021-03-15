Fatma Aktaş Hollanda Milletvekili adayı

50 yıldır Hollanda'da yaşayan bir dönem milletvekilliği de yapan Hollanda'nın CDA partisi DENHAAG Milletvekili adayı olan Fatma Aktaş, DENHAAG şehrinde yaşayan bütün Türk vatandaşlarından destek bekliyor.Bu şehirde oturan ,tanıdığı olan herkesi Fatma Aktaş desteklerini bekliyor.

Evli 2 çocuk Annesi ve Siyasi ve Sosyal hizmetler uzmanı olan Iğdırlı Fatma Aktaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Değerli dostlar Halkı temsil etme görevine aday olanların, en önemli özelliği halkı iyi tanımış olmaktır. Onlarla iç içe geçen 35 yıllık hizmet geçmişimle ben bu yönden onların sesi olacağıma yürekten inanıyorum.

Sizlerin desteği ile birikimlerim doğrultusunda,gelecek için taşıdığım ideallerimi ,projelerimi gerçekleştirme fırsatı bulmayı umut ediyorum. Çıktığım bu yolda ve süreçte gerek Hollanda'da gerekse anavatan Türkiye'de siz değerli dostlarımın , hemşehrilerimin her türlü desteği mücadeleme güç katacaktır.Bu iletiyi iletişim ağlarınızda paylaşmanızı rica ediyor, katkılarınız için şükranlarımı sunuyorum.