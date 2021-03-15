Fransa’da AB’yi ‘terk edelim’ çağrısı: Yeni bir kriz kapıda

Dünyanın birçok ülkesi, koronavirüs salgını karşında yaşanan ağır kayıplarla birlikte her alanda zorlu sınavlar verdi. Ülkelerin işleyişini neredeyse tamamen değiştiren koronavirüs pandemisi, birçok ülkede siyasi krize yol açarken yeni bir hamle de Fransa'dan geldi. Avrupa Birliği'nin, üye ülkelerdeki pandemi çaresizliğine etkili bir çözüm sağlayamamasının ardından Fransız medyasında, AB'den ayrılma ihtimalleri dile getirilmeye başlandı.
"AB PANDEMİDE ÇARESİZ KALDI"
Fransa'nın en çok okunan gazetelerinden Le Figaro'da, Laurent Herble imzasıyla yayınlanan "Avrupa Birliği'nde sonun başlangıcı mı?" başlıklı makalede, birliğin koronavirüs karşısında kaldığı çaresizliğe değindi.
Makalede AB'nin koronavirüs salgınında rolünü tam olarak üstlenemediği ve yetersiz kaldığı ifade edildi. Herble, yazısında Fransa'nın da İngiltere gibi AB'den ayrılabileceğini ifade ederek, 'Frexit' benzetmesini kullandı.
"AVRUPA BİRLİĞİ FRANSA'YI FELÇ EDİYOR"
Herble, AB'nin özellikle salgının yarattığı ekonomik sorunlarda da yetersiz kaldığını ifade ederek, "Avrupa Birliği bizi mali, ekonomik veya tıbbi krizlerden koruyamadı. AB, bizi felç eden, dikkati dağıtan ve bizi korumak için hiçbir şey yapmayan ve uyumsuz bir bürokratik yapıdır" eleştirisinde bulundu.