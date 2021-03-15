Fransa’da AB’yi ‘terk edelim’ çağrısı: Yeni bir kriz kapıda

Dünyanın birçok ülkesi, koronavirüs salgını karşında yaşanan ağır kayıplarla birlikte her alanda zorlu sınavlar verdi. Ülkelerin işleyişini neredeyse tamamen değiştiren koronavirüs pandemisi, birçok ülkede siyasi krize yol açarken yeni bir hamle de Fransa'dan geldi. Avrupa Birliği'nin, üye ülkelerdeki pandemi çaresizliğine etkili bir çözüm sağlayamamasının ardından Fransız medyasında, AB'den ayrılma ihtimalleri dile getirilmeye başlandı.

"AB PANDEMİDE ÇARESİZ KALDI"

Fransa'nın en çok okunan gazetelerinden Le Figaro'da, Laurent Herble imzasıyla yayınlanan "Avrupa Birliği'nde sonun başlangıcı mı?" başlıklı makalede, birliğin koronavirüs karşısında kaldığı çaresizliğe değindi.