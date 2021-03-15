Son dakika: Koronavirüs aşıları ile bağlantılı ölüm var mı? DSÖ, merak edilen soruya yanıt verdi

"PANİĞE KAPILMAYIN"

Swaminathan, AstraZeneca ve diğer aşıları kullanan insanlara "paniğe kapılmama" çağrısında bulundu. Kovid-19 virüsünün milyonlarca kişinin ölümüne neden olduğunu anımsatan Swaminathan, salgının sona erdirilmesi için aşılamanın şart olduğunun altını çizdi. AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulandığı az sayıdaki kişide kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle geçen haftadan beri bazı ülkeler, aşının kullanımını durdurmaya başlamıştı.

DSÖ, 10 Şubat'ta Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının, 65 yaş üstü kişiler de dahil olmak üzere yetişkinlerde kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.