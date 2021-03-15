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Netanyahu’dan flaş karar! Hava sahasını kapattı

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmayı planladığı ziyaret öncesinde hava sahalarının kullanılmasına izin vermeyen ’e ilişkin Başbakanı ’dan bir son dakika kararı geldi. İsrail yönetimi, Ürdün’e misillemede bulunarak ülkenin hava sahalarını erişime kapattığını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 14:20 ABONE OL
Netanyahu’dan flaş karar! Hava sahasını kapattı

İsrail yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda çift taraflı olarak Ürdün uçuşlarında tüm uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

KARAR ÜRDÜN'ÜN TUTUMUNUN ARDINDAN GELDİ

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, Tel Aviv yönetimi, geçen hafta Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapmayı planladığı ancak son anda iptal ettiği ziyarette Ürdün'ün İsrail Başbakanı'nı taşıyacak uçağa hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle bu yola başvurdu.

Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda alınan bu kararla, çift taraflı olarak Ürdün uçuşlarında hiçbir uçağın İsrail hava sahasını kullanmasına izin verilmeyecek.

İsrail Başbakanı'nın 11 Mart'ta BAE'ye yapmayı planladığı günübirlik ziyaret Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi üzerine son anda iptal olmuştu. Amman yönetimi, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın 10 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine iptal edilmesi nedeniyle Netanyahu'nun uçağına hava sahasını kullanma izni vermemişti.

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Netanyahu’dan flaş karar! Hava sahasını kapattı
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