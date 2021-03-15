Netanyahu’dan flaş karar! Hava sahasını kapattı

İsrail yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda çift taraflı olarak Ürdün uçuşlarında tüm uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

KARAR ÜRDÜN'ÜN TUTUMUNUN ARDINDAN GELDİ

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, Tel Aviv yönetimi, geçen hafta Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapmayı planladığı ancak son anda iptal ettiği ziyarette Ürdün'ün İsrail Başbakanı'nı taşıyacak uçağa hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle bu yola başvurdu.