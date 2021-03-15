Son Dakika Haberi - Gürcistan’da deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Gürcistan'ın Uravi kenti yakınlarında saat 18.25'de 3.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 3.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın çevre ülkelerde de hissedildi. Son dakika Gürcistan deprem haberinin detayları…
Son dakika Gürcistan deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre yerin 3.4 kilometre derinliğinde Gurcistan'ın Uravi kenti yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 3.4 olarak ölçüldü.
Gürcistan'da meydana gelen 3.4'lük depremin dünya haritası üzerindeki merkez üssü mevkisi yukarıdaki haritada yer alıyor.