Son Dakika Haberi - Gürcistan’da deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Gürcistan'ın Uravi kenti yakınlarında saat 18.25'de 3.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 3.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın çevre ülkelerde de hissedildi. Son dakika Gürcistan deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: GÜRCİSTAN'DA 3.4 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Gürcistan deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;