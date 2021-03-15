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Son Dakika Haberi - ’da deprem!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile () tarafından yayınlanan listesi verilerine göre ’ın kenti yakınlarında 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Son dakika depreminin ardından sarsıntıyı hissedenler panik yaşadı.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 19:13 Son Güncelleme: 15.3.2021 19:13 ABONE OL
Son Dakika Haberi - Gürcistan’da deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Gürcistan'ın Uravi kenti yakınlarında saat 18.25'de 3.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 3.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın çevre ülkelerde de hissedildi. Son dakika Gürcistan deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: GÜRCİSTAN'DA 3.4 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Gürcistan deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre yerin 3.4 kilometre derinliğinde Gurcistan'ın Uravi kenti yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 3.4 olarak ölçüldü.

DEPREMİN MEVKİSİ

Gürcistan'da meydana gelen 3.4'lük depremin dünya haritası üzerindeki merkez üssü mevkisi yukarıdaki haritada yer alıyor.

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise şiddeti 3.2 olarak ölçülen deprem Gürcistan'ın Chiatura kentinde meydana geldi.

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Son Dakika Haberi - Gürcistan’da deprem!
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