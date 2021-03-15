Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan barışçıl halk gösterilerinin Beşar Esad rejimi tarafından şiddetle bastırılması, ülkeyi sonu hâlâ belirsizliğini koruyan korkunç bir savaşa sürükledi. Dünyanın son 10 yılına damga vuran iç savaş yüzünden bugüne kadar 400 binden fazla Suriyeli hayatını kaybederken, 12 milyon kişi de yerinden edildi. Gelişmeleri ilk günden itibaren en yakından izleyen gazete olan SABAH, iç savaşın 10'uncu yıldönümünde de Suriye'nin nabzını tuttu. Suriyeliler, duygularını şöyle dile getirdi: "Dünya izledi ama Türkiye ölümle aramıza duvar oldu. Bugün savaş uçakları üstümüze bomba yağdırmıyorsa Türk askeri sayesinde. Halkımız açlıktan ölmediyse Türk halkının yardımseverliği sayesinde oldu. Dünya izledi, Türkiye bize hayat oldu." Savaşın en büyük mağduru ise çocuklar. Türk Kızılay verilerine göre, kamplarda yaşayanların yüzde 80'i kadın ve çocuklar. Ülkedeki çocukların yüzde 60'ı açlık riskiyle karşı karşıya. 10 yılda 12 bin çocuğun yaralandığı ya da öldüğü kaydedildi. Mehmetçik, İdlib'den Cerablus'a uzanan kesintisiz hat ile Fırat'ın doğusundaki Resulayn ve Tel Abyad'da yaşayan 10 milyon sivil için terör örgütleri ve Esad rejimine karşı kalkan görevi görüyor. Türk Kızılay'ın hem Türkiye hem de Suriye'deki tesislerinde yaklaşık 60 bin Suriyeli misafir ediliyor ve ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca 14 sınır kapısından Suriye'ye yardım sevkiyatı sürüyor. Savaştan önce Hama'da huzurlu bir hayatları olduğunu söyleyen Selim Ahmet Halebi (72), bugün 9 yetim torunu ile tek göz odada yaşıyor. Halebi, "Türk Kızılay'ın sınırın yanındaki bu kampına sığındık. Türkiye'den başka elimizden tutan, halimizden anlayan yok" dedi.HAN Şeyhun'a düzenlenen hava saldırında sol dirseğini kaybeden Halid İbrahim Taha (29), dünyada sadece Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını belirterek, "Allah Türkiye devletinden razı olsun, onlar sayesinde güvendeyiz. Türk halkı ile gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini Suriye halkı hep gönlünde taşıyacaktır" diye konuştu.SABAH, 10 yıllık savaş sürecini sahada takip eden Türkiye'den tek gazete oldu. SABAH muhabiri Uğur Yıldırım, çatışmaların en yoğun olduğu Halep'te, savaş uçaklarının vurduğu Türkmen Dağı'nda, rejimin kimyasal silah kullandığı Han Şeyhun'da yaşanan dramlara tanıklık etti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtlarını yerinde izledi.