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’den Kosova ve ’ya tepkisi

Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
Türkiye’den Kosova ve Çekya’ya Kudüs tepkisi
Türkiye, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik, Çekya'nın ise diplomatik ofis açma kararlarına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi. Açıklamada, kendi bağımsızlıklarını kazanmak uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın liderlerinin, on yıllardır işgal altında yaşayan ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan Filistin halkının durumunu göz ardı ettiği belirtildi. Çekya'nın adımına ilişkin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da "Uluslararası statüsü BM kararlarıyla teminat altına alınmış Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz" ifadesine yer verildi. ANKARA
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Türkiye’den Kosova ve Çekya’ya Kudüs tepkisi
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