Yunanistan’dan yeni provokasyon: Suudi savaş uçakları Girit’te

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırma çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin bölgede, başta enerji faaliyetleri olmak üzere meşru haklarından vazgeçmemesinden ve bölgesel güç haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Yunan hükümeti, bu kez de Suudi Arabistan'la iş birliği yaptı.
SUUDİ SAVAŞ JETLERİ GİRİT'TE
Geçtiğimiz günlerde duyurulan Suudi Arabistan'la Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat girişimi doğrultusunda Suudi savaş jetleri, Girit'e konuşlandı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde Suudi Arabistan uçaklarının konuşlandığı açıklandı.
Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RSAF) ait savaş uçakları, Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde konuşlandı.
Yunan medyası, Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitim ve tatbikat yapmak üzere Suudi Arabistan'a ait 6 F-15C tipi savaş uçağının geldiğini duyurdu.
TATBİKAT İKİ HAFTA SÜRECEK
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın iki hafta süreceği; tatbikatta hava üstünlüğü, karada ve denizde hedefleri koruma ve saldırı eğitimleri yapılacağı aktarıldı. Öte yandan, savaş uçaklarının Souda Hava Üssü'ne gelişini Suudi Arabistan'ın Atina'daki Büyükelçisi Dr. Saad Alammar'ın da izlediği ifade edildi.