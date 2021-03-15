Yunanistan’dan yeni provokasyon: Suudi savaş uçakları Girit’te

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırma çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin bölgede, başta enerji faaliyetleri olmak üzere meşru haklarından vazgeçmemesinden ve bölgesel güç haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Yunan hükümeti, bu kez de Suudi Arabistan'la iş birliği yaptı.