AstraZeneca alarmı

Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Endonezya, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımını askıya aldı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), tartışılan aşı ile ilgili görüş belirlemek için dün toplandı. Kurulun görüşünü perşembe gününe kadar açıklaması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bugün EMA ile AstraZeneca hakkında görüşecek.Vakalar 120 milyon 450 bini, ölümler 2 milyon 666 bini aştı.AstraZeneca aşısı olan Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, Kovid-19'a yakalandı.Le Figaro'da yayınlanan bir analizde koronavirüs sürecinde AB'nin yetersiz kaldığı ifade edilerek, "Fransa AB'yi terk edebilir" denildi.Yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki 3. aşama klinik denemesine geçildi.Sonbahar uyarısı: Yeni virüs dalgası gelecek.