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Giriş Tarihi: 16.3.2021 15:13 Son Güncelleme: 16.3.2021 15:15

Bir ülke daha aşısının kullanımını durdurdu

AA
Bir ülke daha AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

, ile ilaç firması 'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını askıya aldı. İsveç Halk Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kanda pıhtılaşma riskini artırdığı ve beyin kanamasını tetikleyebileceği gerekçesiyle aşının kullanımının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İsveç, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını askıya aldı. İsveç Halk Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kanda pıhtılaşma riskini artırdığı ve beyin kanamasını tetikleyebileceği gerekçesiyle aşının kullanımının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

YENİ SEMPTOM TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

Halk Sağlık Müdürlüğü Epidemiyolog Anders Tegnell, yaptığı açıklamada, söz konusu aşıdan sonra, kan sisteminde hem kanamaya hem de pıhtılaşmaya neden olan başka bir semptom türü keşfettiklerini söyledi.

Daha önce Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

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Bir ülke daha AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
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