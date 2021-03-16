Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Federasyonu'nun, ikili ve bölgesel düzeyde diyalog ve iş birliğini sürdürdüğünü belirterek, "Bu iş birliği anlayışının önümüzdeki dönemde de ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı yapacak şekilde devam edeceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 16.3.2021 11:56 Son Güncelleme: 16.3.2021 12:01 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, TBMM Hükümeti ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti arasında 16 Mart 1921'de imzalanan "Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması"nın 100. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ortak tarihe "Moskova Antlaşması" olarak geçen söz konusu belgenin, Türk-Rus ilişkilerinde önemli bir yeri bulunduğuna dikkat çekilerek, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşundan bir yıl sonra imzalanan bu antlaşmanın dönemin şartları içinde taşıdığı siyasi önemin yanı sıra bugüne kadar geçerliliğini koruyan hukuki sonuçlar da doğurduğu belirtildi.

TÜRKİYE VE RUSYA SOVYET FEDERATİF SOSYALİST CUMHURİYETİ ARASINDA YAPILAN İLK ANLAŞMA!

"Moskova Antlaşması"nın TBMM Hükümeti ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti arasında yapılan ilk antlaşma olma özelliğini taşıdığı aktarılan açıklamada, genç Cumhuriyet'in doğu sınırlarını belirlerken aynı zamanda, Sovyet Rusya ile Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde sergilenen dayanışma ve iş birliğine de zemin teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye ve Rusya Federasyonu, günümüzde ikili ve bölgesel düzeyde diyalog ve iş birliğini sürdürmektedir. Bu iş birliği anlayışının önümüzdeki dönemde de ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı yapacak şekilde devam edeceğine inanıyoruz." mesajı verildi.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki darbe girişimini şiddetle kınadı

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA