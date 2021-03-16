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Elektrik direğine çarptı, felakete neden oldu

Akılalmaz bir kazaya ait görüntüler, bu kez ’den geldi. Ülkenin eyaletinde direksiyonun kontrolünü kaybeden bir kadın, aracıyla yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Kazanın etkisiyle aracının içinde sıkışan kadının yardımına, çevredekiler koştu. Kadını araçtan çıkarmak için uğraşanların hayatlarıysa, beklenmedik bir şekilde tehlikeye girdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 16.3.2021 13:32 ABONE OL
Elektrik direğine çarptı, felakete neden oldu

ABD'nin Alabama eyaletinde, izleyenleri hayrete düşüren bir kaza meydana geldi. Mobile şehrinde bir kadın, hız yaptığı aracının kontrolünü kaybetti.

YARALI KADINA YARDIMA KOŞTULAR

Direksiyon üzerindeki hakimiyetini yitiren kadın, ana cadde üzerinde bulunan bir yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Şiddetli kazanın etkisiyle araç paramparça olurken, kadın sürücü koltuğuyla direksiyon arasında sıkıştı.

Yaralı kadını kurtarmak isteyen onlarca kişi, kaza yerine koştu. Ambulans ve kurtarma ekiplerini beklemeyen kalabalığın başına ise, akılalmaz bir kaza geldi.

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Kazanın etkisiyle hasar gören aktif haldeki yüksek gerilim hattı direği, olay yerinde bulunan insanların üzerinde devrildi.

KIL PAYI KURTULDULAR

Yüksek voltajlı elektrik hatlarından son anda kaçarak canlarını kurtaran insanlar, olayın etkisiyle büyük şok yaşadı. Kalabalığın ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar ise, kameralara yansıdı.

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Elektrik direğine çarptı, felakete neden oldu
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