Elektrik direğine çarptı, felakete neden oldu

Yaralı kadını kurtarmak isteyen onlarca kişi, kaza yerine koştu. Ambulans ve kurtarma ekiplerini beklemeyen kalabalığın başına ise, akılalmaz bir kaza geldi.

ABD'de kopan elektrik kablolarından mucizevi kurtuluş kamerada | Video

Kazanın etkisiyle hasar gören aktif haldeki yüksek gerilim hattı direği, olay yerinde bulunan insanların üzerinde devrildi.