Elektrik direğine çarptı, felakete neden oldu

ABD'nin Alabama eyaletinde, izleyenleri hayrete düşüren bir kaza meydana geldi. Mobile şehrinde bir kadın, hız yaptığı aracının kontrolünü kaybetti.
YARALI KADINA YARDIMA KOŞTULAR
Direksiyon üzerindeki hakimiyetini yitiren kadın, ana cadde üzerinde bulunan bir yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Şiddetli kazanın etkisiyle araç paramparça olurken, kadın sürücü koltuğuyla direksiyon arasında sıkıştı.
Yaralı kadını kurtarmak isteyen onlarca kişi, kaza yerine koştu. Ambulans ve kurtarma ekiplerini beklemeyen kalabalığın başına ise, akılalmaz bir kaza geldi.
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Kazanın etkisiyle hasar gören aktif haldeki yüksek gerilim hattı direği, olay yerinde bulunan insanların üzerinde devrildi.
KIL PAYI KURTULDULAR
Yüksek voltajlı elektrik hatlarından son anda kaçarak canlarını kurtaran insanlar, olayın etkisiyle büyük şok yaşadı. Kalabalığın ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar ise, kameralara yansıdı.