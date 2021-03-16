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Giriş Tarihi: 16.3.2021 18:32 Son Güncelleme: 16.3.2021 18:39

Başbakanı duyurdu: Üçüncü dalgadayız

Fransa Başbakanı duyurdu: Üçüncü dalgadayız

Başbakanı Castex, Kovid-19 salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını belirtti.

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını söyledi.

Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtladı.

Salgına ilişkin, "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz." diyen Castex, İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkede hızla yayıldığını kaydetti.

Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.

İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün Kovid-19 vakalarının yüzde 67'sini oluşturduğu açıklanmıştı.

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Fransa Başbakanı duyurdu: Üçüncü dalgadayız
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