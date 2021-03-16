Fransa'dan korkutan mutant virüs açıklaması

DAHA ÖLÜMCÜL YA DA BULAŞICI OLABİLİR Mİ?

Açıklamada, ön çalışmalara göre yeni mutasyonun diğer mutasyonlardan daha ölümcül veya bulaşıcı olduğuna ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı ifade edildi.