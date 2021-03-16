İngiliz annenin zor anları: Koronavirüs yüzünden tuvalete sokmadılar

Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar, bu kez küçük bir kızı ağlattı. Salgının en sert vurduğu ülkelerden olan İngiltere'de kafe, restoran ve dükkanlar, önlem kapsamında kısıtlı bir şekilde hizmet verebiliyor.

TUVALETE SOKULMAYAN KÜÇÜK KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Koronavirüs nedeniyle umumi hizmet veren yerlerin de kapalı olduğu ülkede bir anne ve kızın yaşadığı zor anlar, sosyal medyada oldukça konuşuldu.