Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar, bu kez küçük bir kızı ağlattı. Salgının en sert vurduğu ülkelerden olan İngiltere'de kafe, restoran ve dükkanlar, önlem kapsamında kısıtlı bir şekilde hizmet verebiliyor.
TUVALETE SOKULMAYAN KÜÇÜK KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Koronavirüs nedeniyle umumi hizmet veren yerlerin de kapalı olduğu ülkede bir anne ve kızın yaşadığı zor anlar, sosyal medyada oldukça konuşuldu.
Yerel basından gelen haberlere göre 33 yaşındaki Lucinda Taylor Milne, iki yaşındaki küçük kızı Lola ile Sheffield şehrinde oldukça zor anlar yaşadı. Küçük kızının tuvalet ihtiyacının oluşması nedeniyle tam beş ayrı kahve ve fast food zinciri şubesine başvuran genç kadın, hepsinden ret cevabı aldı.
İşletmecilere sadece küçük kızı için tuvaleti kullanma ricasında bulunan ve "Koronavirüs nedeniyle sizi tuvaletlere sokamayız" yanıtını alan genç kadının küçük kızı, tuvalet bulamaması nedeniyle gözyaşlarına boğuldu.
Kızının o anlarını telefona kaydeden anne, "Çişimi yapmak istiyorum" diye ağlayan kızını "Biliyorum bebeğim ama bizi içeri almıyorlar" diyerek teselli etti.
Küçük kızının ağladığı anları kayıt altına alan annenin bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
İngiliz annenin zor anları: Koronavirüs yüzünden tuvalete sokmadılar | Video
Bir kısım anne-kızı içeri almayan kafe ve restoranlara karşı büyük tepki gösterirken, diğer bir kısımsa ağlayan kızını kayıt altına alan anneyi sorumsuzlukla suçladı.