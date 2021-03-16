Kuzeydoğu Asya’yı kum fırtınası vurdu

Çin ve Moğolistan'da bulunan Gobi Çölü'nden kaynaklanan kum fırtınası Çin, Güney Kore ve Moğolistan'ı etkisi altına aldı. CGTN kanalının, Moğolistan Acil Durum Yönetimi'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ülkede 9 şehirde etkili olan kum fırtınası nedeniyle kaybolan 548 kişiden 468'i bulundu. 80 kişinin hâlâ kayıp olduğu Moğolistan'da 5 çoban ve 1 çocuk hayatını kaybetti. Çin'de kum fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde hava kirliliği 16 kat arttı. Kum fırtınasından başkent Pekin ile çevresindeki 12 şehir etkilendi. Fırtınanın hızının saatte 50 ila 70 kilometre olduğu belirtildi. Güney Kore'de ise fırtınanın asıl etkisinin bugün başlayacağı ve başkent Seul dahil olmak üzere ülkenin orta bölgesinin tamamının ve güneydeki bazı bölgelerin etkileneceği kaydedildi. AA