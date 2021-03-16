Myanmar'da en kanlı gün: 59 ölü

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sürüyor. Önceki gün düzenlenen gösterilerde en az 59 protestocu hayatını kaybetti, 129 kişi de yaralandı. Bu, bir günde en fazla göstericinin hayatını kaybettiği gün olarak kayıtlara geçti. Toplam can kaybı ise 1 Şubat'tan bu yana en az 138 oldu. Öte yandan askeri yönetim, sanayi bölgelerinin bulunduğu Yangon kentinin bazı kasabalarında sıkıyönetim ilan etti. Olaylı protestoların ardından BM'nin Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, cuntaya karşı uluslararası camianın müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye de halka karşı ölümcül güç kullanmaya devam eden darbe rejimini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askeri yönetime yönelik, şiddeti derhal durdurma ve demokrasiye dönüş adımlarının gecikmeksizin atılması çağrısı yinelendi.