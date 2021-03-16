Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle eğitime ara verildi

'da artan silahlı saldırılar nedeniyle eğitime ara verildi

'nın kuzeyinde son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle 618 okulda eğitime ara verildi. Ülkede son zamanlarda okulları hedef alınan saldırılar düzenlenmesi ve yüzlerce öğrencinin kaçırılması nedeniyle , Zamfara, Kano, Katsina, Niger ve Yobe eyaletlerindeki 618 okul kapatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 16.3.2021 08:42 ABONE OL
Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle eğitime ara verildi

Nijerya'nın kuzeyinde son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle 618 okulda eğitime ara verildi. Ülkede son zamanlarda okulları hedef alınan saldırılar düzenlenmesi ve yüzlerce öğrencinin kaçırılması nedeniyle Sokoto, Zamfara, Kano, Katsina, Niger ve Yobe eyaletlerindeki 618 okul kapatıldı.

Sokoto Güvenlik İşleri Komiseri Garba Moyia, yaptığı açıklamada, kuzey bölgesinde artan öğrenci kaçırma eylemlerini önlemek için böyle bir karar alındığını belirtti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Moyia, bu bölgelerde daha önce kaçırılan öğrencileri bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Nijerya'da ocak ayından bu yana 5 kez okullardan öğrenci kaçırıldı. En son Kaduna eyaletinde silahlı kişiler bir okula düzenledikleri saldırıda 3 öğretmeni kaçırmıştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle Kaduna gibi bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'da yatılı okula saldırı: Öğrenciler kaçırıldı

ARKADAŞINA GÖNDER
Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle eğitime ara verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA