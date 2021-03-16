SON DAKİKA: Sosyal medya devi Twitter'a şok! Rusya süre verdi

Subbotin, "Bir ay belirledik ve Twitter'ın yasaklı içeriğin kaldırılması konusundaki tepkisini izliyoruz. Bu sürenin sonunda sosyal medya ağının yönetiminin eylemlerine bağlı olarak ilgili kararlar alınacak. Eğer Twitter Roskomnazdzor'un taleplerini, Rusya mevzuatının gereğini yerine getirmezse, sosyal medya ağının Rusya topraklarındaki faaliyetlerinin tamamen engellenmesi konusunu ele alacağız" ifadelerini kullandı.