SON DAKİKA: Sosyal medya devi Twitter'a şok! Rusya süre verdi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Twitter'ın bir ay içerisinde tümüyle engellenebileceğini açıkladı.
Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya'da hızı yavaşlatılan Twitter'ın "yasaklı içerikleri" kaldırması için bir ay süreyle inceleneceğini söyledi.
Subbotin, "Bir ay belirledik ve Twitter'ın yasaklı içeriğin kaldırılması konusundaki tepkisini izliyoruz. Bu sürenin sonunda sosyal medya ağının yönetiminin eylemlerine bağlı olarak ilgili kararlar alınacak. Eğer Twitter Roskomnazdzor'un taleplerini, Rusya mevzuatının gereğini yerine getirmezse, sosyal medya ağının Rusya topraklarındaki faaliyetlerinin tamamen engellenmesi konusunu ele alacağız" ifadelerini kullandı.
KRİZ SAKINCALI İÇERİKLER İÇİN TWITTER'IN HAREKETE GEÇMEMESİYLE BAŞLADI
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) geçen hafta Twitter yönetimine Rus vatandaşlarını korumak ve sosyal medya ağını Rusya'daki mevzuata uymaya zorlamak amacıyla yavaşlatma uygulandığına dair mektup gönderdiği belirtilmişti.
Söz konusu açıklama, Twitter'ın intihar, çocuk pornosu ve uyuşturucu kullanımı içeren paylaşımları kaldırma yönünde harekete geçmemesi üzerine yapılmıştı.
Ayrıca Roskomnadzor, 10 Mart'ya aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter'ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.