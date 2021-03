Suriye halkının acısı derinleşiyor

15 Mart 2011'de başlayan Suriye'deki iç savaş 11'inci yılına girerken, Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları, milyonlarca sivilde derin yaralar açtı. Ülkenin güneyindeki Dera ilinde başlayan barışçıl protestolar, rejiminn şiddetle karşılık vermesiyle iç savaşa dönüştü. Bu durum, yüz binlerce kişinin hayatına mal olurken, milyonlarca kişinin evinden, vatanından ayrılmasına sebep oldu. İdlib'in doğusundaki Maardibse köyünden göç etmek zorunda kalan Muhammed Hatip (70), savaşta 6 çocuğunu ve 2 damadını kaybettiğini vurgulayarak, "Esad rejimi 10 yıldır bizi perişan etti. Savaş uçağı, roketler ve varil bombalarıyla saldırdı. Kimyasal ve klor gazı gibi kullanımı yasak olan silah kullandı" dedi. Rejimin geride kalan 10 yıl boyunca çocukları ve gençleri katlettiğini dile getiren Hatip, Esad rejiminin taş üstünde taş koymadığını söyledi."Protestolara katılarak rejimin değişmesini istediğiniz için pişman mısınız" sorusuna Hatip, "Her şeye rağmen, her yerimiz ateş olsa da çıktımız bu yolu bırakmayacağız. Her şeyi feda etmeye hazırız" yanıtını verdi. Birçok kez göç etmek zorunda kalan Zahide Muheymid ise "10 senedir oradan oraya göç ediyorum. Kendi evimden tek bir eşya alamadım. Bombardımandan kaçmakla uğraştık. Çok insan öldü. Göç sırasında uçaklar sivillerin arabalarını vurdu" dedi. "Dünyaya ne mesajı vermek istersin?" sorusuna Muheymid, "Yetimlere yardım etsinler. Babalarını savaşta kaybedenlere yardım etsinler" cevabını verdi.BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Türkiye'nin, Suriye halkının isteklerini karşılayan çözüm bulmada önemli role sahip olduğunu dile getirdi. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ADFVistorsCorner (Ziyaretçi Köşesi) uygulamasına katılan Pedersen, bölgedeki sükûnet konusunda da 'Türk- Rus mutabakatları çok önemli' uyarısında da bulundu. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel ise Türkiye ile AB arasındaki sığınmacılar mutabakatının uygulanmasının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin üzerindeki büyük yük nedeniyle desteklenmesi ortak çıkarımızın bir parçasıdır" dedi