Türkiye’den dünyaya küresel çağrı

DışişleriBakanlığı, Türkiye'nin, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunun Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşların gündeminde tutulma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirtti. Bakanlıktan 15 Mart "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" vesilesiyle yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019'da düzenlenen terör saldırısının ikinci yılı dolayısıyla, saldırıda hayatını kaybeden 51 kişinin saygı ve rahmetle anıldığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin, uluslararası platformlarda İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstlendiği, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) bu yöndeki çabalarını desteklediği ve bu amaçla Türkiye'nin girişimleriyle İİT bünyesinde Avrupa Müslümanları Temas Grubu oluşturulduğu kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının gerçekleştirildiği 15 Mart'ı "Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü" ilan ettiklerini belirtti. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise dünyanın ırkçılığı konuşması gerektiğini kaydetti.FRANSA'DA Müslümanları hedef alan yasa tasarısına tepkiler sürüyor. Başkent Paris'te bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adı "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler" olarak değiştirilen tasarıyı protesto etti. Göstericiler, "İslamofobiye dur" ve "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı. 16 Şubat'ta Ulusal Meclis'te kabul edilen tasarı 30 Mart'tan itibaren Senato'da görüşülecek.