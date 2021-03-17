40 milyon ışık yılı uzakta bir galaksi öldü

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak ölmekte olan bir galaksinin büyüleyici bir görüntüsünü yakaladı.Pek çok galaksinin kollarının etrafında dairesel bir şekle kıvrılan devasa spiraller olduğu bilinmekte. Fakat NGC 1947 adı verilen galaksi, uzuvlarındaki gaz ve tozun neredeyse tamamını kaybetti ve kozmik bir bulut parçası gibi kaldı. Gökbilimciler etkileyici ölümün iki galaksinin çarpışması nedeniyle yaşandığını, bunun sonucunda ikisinin birleşerek -gökbilimcilerin gözlemleyebildiği- ID2299'u oluşturduğunu düşünüyor. ESA, neredeyse 40 milyon ışık yılı uzaklıkta uzayda süzülen NGC 1947'nin yaklaşık 200 yıl önce keşfedildiğini ve yalnızca güney yarımküreden, Dorado takımyıldızında görülebildiğini belirtti.