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Giriş Tarihi: 17.3.2021 10:06 Son Güncelleme: 17.3.2021 10:16

'de korkunç olay! Havai fişek dolu evde ....

DHA
ABD'de korkunç olay! Havai fişek dolu evde patlama....

’nin eyaletinde, havai fişek dolu bir evde meydana geldi. patlama kilometrelerce uzaktan görüldü. Patlama anı ve oluşan dev dumanlar kameraya yansıdı.

ABD'de dehşete düşüren görüntüler... ABD'nin Kaliforniya eyaletinde havai fişek dolu bir evde patlama meydana geldi. Kilometrelerce uzaktan görülen patlama anı ve oluşan dev dumanlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Ontario ilçesinde havai fişek dolu bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı

ÇEVREDEKİ EVLERDEN BİRİNDE YANGIN ÇIKTI

.Patlama nedeniyle çevredeki evlerden birinde yangın çıktığı, birkaç evin de hasar gördüğü ifade edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ABD'de korkunç olay! Havai fişek dolu evde patlama....
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