ABD'de korkunç olay! Havai fişek dolu evde patlama....

ABD'de dehşete düşüren görüntüler... ABD'nin Kaliforniya eyaletinde havai fişek dolu bir evde patlama meydana geldi. Kilometrelerce uzaktan görülen patlama anı ve oluşan dev dumanlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Ontario ilçesinde havai fişek dolu bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı