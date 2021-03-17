Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın muazzam dansı!

NERELERDE GÖRÜLÜR?

Kuzey ışıklarının bir diğer ismi Kutup Işıkları olarak biliniyor. Kuzey ve güney kutbunda görülebilen ışımalar olması nedeniyle bu ismi taşıyor. Bu sebeple de kuzey kutup ülkeleri ya da güney kutup ülkelerinde görülür. İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska, Kuzey Sibirya, Norveç en sık ve parlak kutup ışıklarının en net görüldüğü ülkelerdir.

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