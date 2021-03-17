Almanya'da son 24 saatte Covid-19’dan 249 can kaybı

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 249 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısı 73 bin 905'e ulaştı.

TOPLAM CAN KAYBI SAYISI 73 BİN 905

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 13 bin 435 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 594 bin 764'e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 249 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 73 bin 905 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 383 bin 600 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 137 bin 386 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1,06 olarak tespit edildi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 838 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 625 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81,66 olduğu açıklandı.

Moderna’dan yeni koronavirüs aşısı: Saklama koşulları dikkat çekti