Çavuşoğlu’ndan AB’ye çağrı ‘zamana oynamayın’

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'la ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel temaslarının ardından bir yıl geçtiğini ancak Türkiye'nin ne bu konudaki önerilerine ne de Doğu Akdeniz Konferansı teklifine cevap gelmediğini kaydetti. Çavuşoğlu, "Pozitif atmosfer iyi ama artık somut adım atma zamanı. Mesafe kat edebileceğimiz konularda bile AB'nin zamana oynamaması gerekiyor. Önümüzdeki zirvede ilave yaptırım olup olmayacağının ehemmiyeti yok, AB ile nasıl adım atabiliriz, ilişkileri nasıl geliştirebiliriz, nasıl birlikte çalışabiliriz buna odaklanıyoruz" diye konuştu. Çavuşoğlu Batı Balkanlar Türkiye ayrımı yapmanın doğru olmadığını dile getirdi. Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Korcok da Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir müttefik olduğunu kaydederek, "İlişkileri daha da derinleştirmek istiyoruz" dedi.SURİYE'DE iç savaşın üzerinden on sene geçtiğini bildiren Çavuşoğlu, 13 milyondan fazla Suriyelinin ülkesini terk ettiğini, 5 milyonun da barınma ihtiyacı olduğunu anımsatarak insani drama dikkat çekti. DEAŞ'ın tamamen kaybolmasa bile artık herhangi bir yeri kontrol edemediğini belirten Çavuşoğlu, "Fakat Kuzey Doğu Suriye'de terör örgütü PKK/YPG onun yerini aldı. Ve bu terör örgütüne bazı batılı müttefiklerimizden de destek geliyor" dedi.