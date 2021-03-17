Dev volkan uyanıyor

Bilim insanları geçen hafta, Hawaii Büyük Adası'nda bulunan dünyanın en büyük yanardağı unvanlı Mauna Loa'nın altında 200'den fazla küçük çaplı deprem tespit etti.Hawaii Volkan Gözlemevi'nden araştırmacılar, eyaletin en büyük adasındaki tektonik aktivitenin son haftalarda arttığını gözlemlediklerini söyledi. Gözlemler, yanardağın sığ depolama sistemindeki magma akışının çoğaldığına işaret ediyor. Öte yandan bu bulgular, dev yanardağın birkaç gün içinde patlayacağı anlamına da gelmiyor. Mauna Loa'da daha önce kaydedilen patlamaların önemli bir kısmı yalnızca zirveye yakın bölgeleri etkilemişti. Ancak yanardağda meydana gelen bazı patlamalarda lavların sadece birkaç saat içinde okyanusa kadar ulaştığı biliniyor. Bu nedenle uzmanlar, patlamaların verebileceği zararı önceden tahmin etmenin zor olduğunu belirtiyor.Gözlemevi yetkilileri, Hawaii sakinlerinin olası bir tahliye emrine hazırlanmaları gerektiğini söylüyor. Büyük Hawaii Adası, toplamda 5 volkana ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea ve Mauna Loa da bulunuyor.