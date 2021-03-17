Direnişin sembolü Rachel unutulmadı

Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'nin ölümünün üzerinden 18 yıl geçti. Hayatını Filistinlilerin haklarını savunmaya adayan genç Corrie, 2003'te Gazze'ye giderek, "barışa olan inancı"nı dünyaya göstermek istemişti. Corrie, burada yürüttüğü faaliyetler ve çektiği videolarla İsrail'in zulümlerini de gün yüzüne çıkardı. ABD'li aktivist, 16 Mart 2003'te işgalci İsrail güçlerinin buldozerinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Corrie'nin anısına dün yüz binlerce tweet atılarak İsrail'e lanetler okundu.