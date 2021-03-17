Dışişleri’nden Moskova mesajı

Dışişleri Bakanlığı, TBMM Hükümeti ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti arasında imzalanan "Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması"nın 100. Yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Yapılan açıklamada, "TBMM Hükümeti ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti arasında yapılan ilk antlaşma olma özelliğini taşıyan 'Moskova Antlaşması', genç Cumhuriyetimizin doğu sınırlarını belirlerken aynı zamanda Sovyet Rusya'yla 1. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde sergilenen dayanışma ve işbirliğine de zemin teşkil etmiştir" denildi. Rusya Dışişleri de Moskova Antlaşması'nın, Rusya ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde güvence işlevi gördüğünü belirtti.