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Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:04 Son Güncelleme: 17.3.2021 11:11

Esed rejiminden flaş iddia: , 'ı vurdu

AA
Esed rejiminden flaş iddia: İsrail, Şam'ı vurdu

Esed rejiminin haber ajansı , askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, 'in yerel saatle 22.35'te, işgal altındaki yönünden kent merkezinin çevresindeki rejime ait bazı noktalara füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Saldırıda sadece maddi hasar meydana geldiği aktarılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI

İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in 28 ve 15 Şubat tarihlerinde Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

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Esed rejiminden flaş iddia: İsrail, Şam'ı vurdu
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