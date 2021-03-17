Esed rejiminden flaş iddia: İsrail, Şam'ı vurdu

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Saldırıda sadece maddi hasar meydana geldiği aktarılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.
İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI
İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.
Esed rejimi, İsrail'in 28 ve 15 Şubat tarihlerinde Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.İsrailli bakandan küstah açıklama: Golan Tepeleri'nin ardından gözünü oraya dikti