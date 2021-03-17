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Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:54 Son Güncelleme: 17.3.2021 12:08

bakandan kadına şiddete çözüm önerisi

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İngiliz bakandan kadına şiddete çözüm önerisi

gündemi, geçtiğimiz günlerde bir polis tarafından vahşice katledilen cinayetiyle çalkalanıyor. Başkent ’da gündüz saatlerinde kaybolan Everard’ın ölüm haberinin ardından kadınlara yönelik şiddetin son bulması için başlayan protesto gösterileri ülkeyi ayağa kaldırmışken, siyasi isimlerden yeni bir öneri geldi. Polis ve Zabıta İşleri Bakanı Kit Malthouse, kadına şiddetin önüne geçmek için okullarda erkek öğrencilere “kadınlara saygı” derslerinin yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere, polis memuru Wayne Couzens tarafından öldürülen 33 yaşındaki Sarah Everard cinayetini konuşuyor.

Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Couzens'ın savunma duruşmasının yapılacağı tarih olan 9 Temmuz'a kadar sessiz kalacağı belirtilirken ülkede giderek artan kadına şiddet olaylarına yönelik hareketler de devam ediyor.

KADINA ŞİDDET ARTIYOR

Daha önce de artan şiddet ve cinayet vakaları nedeniyle sık sık emniyet güçlerini protesto eden İngilizler, bu kez de cinayet zanlısının bir polis olması nedeniyle harekete geçti. Ülkenin dört bir yanında "Oğullarınızı eğitin" ve "Kadınlara yönelik şiddete son verin" temalı gösteriler düzenleniyor.

Artan şiddet vakalarına karşı siyasi isimlerden "Erkeklerin 6'dan sonra sokağa çıkması yasaklansın" gibi sıra dışı öneriler gelirken yeni bir öneri de Polis ve Zabıta İşleri Bakanı Kit Malthouse'dan geldi.

İNGİLİZ BAKAN'DAN DERS ÖNERİSİ

İngiliz The Times'ta yer alan haberlere göre Malthouse, okullarda erkek öğrencilere yönelik "kadına saygı" derslerinin yürürlüğe girmesi gerektiği önerisinde bulundu.

Times'a konuşan Malthouse, çocukların kadın-erkek ilişkilerii anlaması için rol modele ihtiyaç duyduğunu, bu doğrultuda Milli eğitim Bakanlığı'nın daha önce sunduğu eğitim alanı kapsamında bu konulara ağırlık vermesi gerektiğini söyledi. Sosyal beceri geliştirme müfredatı kapsamında okullarda erkek öğrenciler uygulamalı eğitim verilmesi gerektiğini savunan Malthouse, bu derslerin ciddi ölçüde olumlu geri dönüş sağlayacağına inandığını söyledi.

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İngiliz bakandan kadına şiddete çözüm önerisi
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