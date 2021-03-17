İngiliz bakandan kadına şiddete çözüm önerisi

İngiltere, polis memuru Wayne Couzens tarafından öldürülen 33 yaşındaki Sarah Everard cinayetini konuşuyor.
Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Couzens'ın savunma duruşmasının yapılacağı tarih olan 9 Temmuz'a kadar sessiz kalacağı belirtilirken ülkede giderek artan kadına şiddet olaylarına yönelik hareketler de devam ediyor.
KADINA ŞİDDET ARTIYOR
Daha önce de artan şiddet ve cinayet vakaları nedeniyle sık sık emniyet güçlerini protesto eden İngilizler, bu kez de cinayet zanlısının bir polis olması nedeniyle harekete geçti. Ülkenin dört bir yanında "Oğullarınızı eğitin" ve "Kadınlara yönelik şiddete son verin" temalı gösteriler düzenleniyor.
Artan şiddet vakalarına karşı siyasi isimlerden "Erkeklerin 6'dan sonra sokağa çıkması yasaklansın" gibi sıra dışı öneriler gelirken yeni bir öneri de Polis ve Zabıta İşleri Bakanı Kit Malthouse'dan geldi.
İNGİLİZ BAKAN'DAN DERS ÖNERİSİ
İngiliz The Times'ta yer alan haberlere göre Malthouse, okullarda erkek öğrencilere yönelik "kadına saygı" derslerinin yürürlüğe girmesi gerektiği önerisinde bulundu.
Times'a konuşan Malthouse, çocukların kadın-erkek ilişkilerii anlaması için rol modele ihtiyaç duyduğunu, bu doğrultuda Milli eğitim Bakanlığı'nın daha önce sunduğu eğitim alanı kapsamında bu konulara ağırlık vermesi gerektiğini söyledi. Sosyal beceri geliştirme müfredatı kapsamında okullarda erkek öğrenciler uygulamalı eğitim verilmesi gerektiğini savunan Malthouse, bu derslerin ciddi ölçüde olumlu geri dönüş sağlayacağına inandığını söyledi.