İngiliz bakandan kadına şiddete çözüm önerisi

İngiltere, polis memuru Wayne Couzens tarafından öldürülen 33 yaşındaki Sarah Everard cinayetini konuşuyor.

Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Couzens'ın savunma duruşmasının yapılacağı tarih olan 9 Temmuz'a kadar sessiz kalacağı belirtilirken ülkede giderek artan kadına şiddet olaylarına yönelik hareketler de devam ediyor.

KADINA ŞİDDET ARTIYOR

Daha önce de artan şiddet ve cinayet vakaları nedeniyle sık sık emniyet güçlerini protesto eden İngilizler, bu kez de cinayet zanlısının bir polis olması nedeniyle harekete geçti. Ülkenin dört bir yanında "Oğullarınızı eğitin" ve "Kadınlara yönelik şiddete son verin" temalı gösteriler düzenleniyor.