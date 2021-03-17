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Giriş Tarihi: 17.3.2021 17:03

Başbakanı Johnson, AstraZeneca aşısını yaptıracak

AA
İngiltere Başbakanı Johnson, AstraZeneca aşısını yaptıracak

Başbakanı , bazı ülkelerin kanda pıhtılaşma yaptığı iddiasıyla kullanımını askıya aldığı Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avan Kamarasında Başbakan'a Sorular Oturumunda konuştu. Oturumda, Johnson'a bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alma kararıyla ilgili ne yaptığı soruldu.

"VURULACAĞIM AŞI, KESİNLİKLE OXFORD-ASTRAZENECA OLACAK"

Ülkedeki aşı uygulamasındaki "harika" çalışmaları için Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) teşekkür eden Başbakan, davet aldığını ve çok kısa bir süre içinde kendisinin de aşı yaptıracağını belirterek "Vurulacağım aşı, kesinlikle Oxford-AstraZeneca olacak." dedi.

Oxford-AstraZeneca aşısı kullanımı, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı.

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İngiltere Başbakanı Johnson, AstraZeneca aşısını yaptıracak
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