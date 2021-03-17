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Giriş Tarihi: 17.3.2021 17:06 Son Güncelleme: 17.3.2021 17:24

’de akılalmaz olay! İneklerin ezdiği yaşlı kadın komaya girdi

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İngiltere’de akılalmaz olay! İneklerin ezdiği yaşlı kadın komaya girdi

’nin bölgesinde yaşlı kadının başına gelenler, adeta pes dedirtti. basınında yer alan haberlere göre 63 yaşındaki kadın, 13 yaşındaki Labrador cinsi köpeği ile beraber doğa yürüyüşüne çıktı. Ancak yürüyüş sırasında karşılaştığı bir inek sürüsünün arasında kalmasıyla, hayatının riske girmesi bir oldu. Yaşlı kadını altına alarak ezen inek sürüsünü saldırısı sonrası komalık oldu.

İngiltere'nin doğusundaki Birmingham bölgesinde bulunan Peak District'te, akılalmaz bir olay meydana geldi. Köpeğiyle doğa yürüyüşü yapmak için yola çıkan bir yaşlı kadın, inek sürüsüyle karşılaşmasının ardından komalık oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 63 yaşındaki emekli öğretmen Pip Peacock, 13 yaşındaki Labrador cinsi köpeğiyle doğasıyla ünlü milli parkta yürüyüşe çıktı.

İNEKLER SALDIRDI

Yürüyüşü sırasında bir inek sürüsüyle karşılaşan Peacock, ineklerden birinin doğrudan üzerine gelmesi sonucu yere düştü. Yaşlı kadının yere düşmesinin ardından yanına gelen köpeği Buster'ın çabalarına rağmen yerinden doğrulamayan kadının etrafı, kısa sürede diğer inekler tarafında sarıldı.

KÖPEĞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İneklerin ezmeye ve tepmeye başladığı kadın ve köpeği, dakikalar boyunca saldırıya maruz kaldı. Çaresizce yardım çığlıkları atan kadının sesine dakikalar sonra iki adam ve bir kadın koştu. Ağır yaralanan kadını gören vatandaşlar, uçak ambulansına haber verirken, köpeği Buster'ın olay yerinde öldüğü anlaşıldı.

8 GÜN KOMADA KALDI

Kaburgalarının 34 farklı yerden kırıldığı belirlenen kadının bir köprücük kemiğinin ve parmağının kırıldığı, omzunda bulunan bağ dokularının parçalandığı ve her iki bacağında da ciddi yaraların oluştuğu belirlendi.

Birbiri ardına ameliyatlar geçiren kadının vücuduna tam 17 tane platin tabaka yerleştirildi. Ameliyatların ardından 8 gün boyunca komada kalan kadın, iki hafta sonra taburcu edildi. Olay sonrası İngiliz basınına demeç veren kadın öleceğini sandığını söyledi. Köpeğinin ölümüyle yıkılan kadın, yine hayatta olduğu için minnettar olduğunu ekledi.

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İngiltere’de akılalmaz olay! İneklerin ezdiği yaşlı kadın komaya girdi
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