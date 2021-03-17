İngiltere’de akılalmaz olay! İneklerin ezdiği yaşlı kadın komaya girdi

8 GÜN KOMADA KALDI

Kaburgalarının 34 farklı yerden kırıldığı belirlenen kadının bir köprücük kemiğinin ve parmağının kırıldığı, omzunda bulunan bağ dokularının parçalandığı ve her iki bacağında da ciddi yaraların oluştuğu belirlendi.

Birbiri ardına ameliyatlar geçiren kadının vücuduna tam 17 tane platin tabaka yerleştirildi. Ameliyatların ardından 8 gün boyunca komada kalan kadın, iki hafta sonra taburcu edildi. Olay sonrası İngiliz basınına demeç veren kadın öleceğini sandığını söyledi. Köpeğinin ölümüyle yıkılan kadın, yine hayatta olduğu için minnettar olduğunu ekledi.