İtalya’dan Türk ekonomisine övgü: Türkiye dünya devlerini geride bıraktı

Koronavirüs pandemisi, son bir yıldır küresel piyasalarda büyük krizlere neden oldu. Küresel ekonomiyi uçurumun eşiğine getiren ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en büyük çöküş olarak tarihe geçen bu dönemde, Türkiye'nin kaydettiği başarı grafiği ise dünya çapında ses getirdi.
"KAZANAN TÜRKİYE OLDU"
Pandemi sürecinde iflas bayrağını çeken devletlere rağmen Türkiye'nin başta ihracat oranları olmak üzere büyüttüğü ekonomisi art arda analizlere konu oluyor. Yabancı basında aylardır atılan "Pandeminin kazananı Türkiye olacak" başlıklarını doğrulayan nitelikte yeni bir yazı, bu kez İtalya'nın önde gelen iş dünyası gazetesi Il Sole 24 Ore'de yayınlandı.
Gazetede Roberto Bongiorni imzasıyla yayınlanan "Esneklik ve dinamizm, Türkiye krizin üstesinden böyle geldi" başlıklı yazıda, Türk ekonomisinin ayrıntılı analizi yapıldı. Bongiorni, yazısında Türkiye'nin 2018'de kaydettiği ekonomik durgunluktan, pandeminin küresel ölçekte en çok büyüyen ikinci ülkesi olma yolunda izlediği adımlara yer verdi.
TÜRKİYE DÜNYA DEVİ EKONOMİLERİ GERİDE BIRAKTI
Bongiorni yazısında, "Pandeminin dünyayı felç ettiği bu dönemde, birileri çıkıp 'gayri safi yurtiçi hasılamızı son altı ay içinde büyüteceğiz' yorumunu yapsaydı, en iyi ihtimalle onlara hayalperest derdik. Ancak Türkiye, tüm bu yargıları yıkan bir hamlede bulundu ve dünya piyasalarını şaşkınlığa uğrattı. Türkiye, küresel pandeminin kasıp kavurduğu 2020 yılının çok çeyreğinde yüzde 5.9'luk bir büyüme kaydetti. Yılın yalnızca son 3 ayında kaydedilen bu başarı, Çin'in gösterdiği yüzde 6.5'lik oranının hemen ardından geldi." ifadelerini kullandı. "Ekonomide dünya devi" olarak lanse edilen ülkelerin yüzde 10'u aşan ekonomik durgunluk döneminde Türkiye'den gelen bu gelişmenin yadsınamaz bir başarı olduğuna yer veren Bongiorni, endüstri ülkelerinin bile en fazla yüzde 1.9'luk bir büyüme kaydedebildiği detayına yer verdi.
"BU BAŞARI BAŞKAN ERDOĞAN'IN FAİZ POLİTİKASININ SONUCU"
Türk ekonomisinin kaydettiği bu başarıda, Türk hükümetinin izlediği ekonomik politikalarının büyük payı olduğunun belirtildiği yazıda, üretim sürecine devam edilmesinin başarıyı beraberinde getirdiğinden bahsedildi. Türk hükümetinin uyguladığı düşük faiz politikasının, büyüme oranlarına büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Bongiorni, bu başarıda en büyük payın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu olduğu ifadesine yer verdi. Erdoğan'ın her fırsatta yüksek faize olan karşıtlığını dile getirdiğine yer veren Bongiorni, Erdoğan'ın bu anlayışla birlikte ne pahasına olursa olsun faiz oranlarını düşük tutma politikasının, uzun vadede şirketleri yatırım yapmaya teşvik ettiğini söyledi.
Türkiye'nin, pandemiden etkilendiğini ve asıl büyüme hedefinin altında kaldığını söyleyen Bongiorni, buna rağmen kaydedilen başarının tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.
Analizde, Sabah Gazetesi Yazarı ve İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkın'ın görüşlerine de yer verildi. Türk halkının yüzde 85'inin pandeminin ilk aylarında koronavirüs önlemleri kapsamında evlere kapandığının, yüzde 15'i bulan endüstriyel ve tarım sektörü çalışanının ise görevine devam ettiğini vurgulayan Alkın, Türk halkının bu fedakarlığının pandeminin büyük ölçüde kontrol altına alınmasında büyük katkısı olduğunu söyledi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok iş yerinin kapalı olmasına rağmen Türk halkının zorlukları göze almasının, salgında İtalya gibi ülkelere oranla ciddi oranda kontrol sağlamasına olanak verdiğini söyleyen Bongiorni, Türkiye'nin yatırım ölçeğinin de oldukça kayda değer olduğuna dikkat çekti.
Türk ekonomisinin başarısı İtalyan basınında | Video
TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BAŞARISININ SIRRI NE?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin dümenine geçtiğinde Türkiye'nin faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçerek, özellikle ihracat yönlü büyümeye vurgu yaptı.
Uygulanan düşük faiz ve Yeni Ekonomi Programı ile Türkiye pandemi dönemi öncesi cari fazla veren bir ülke haline gelirken, Çin'de patlak veren beklenmedik Covid-19 krizi nedeniyle, dünya ekonomilerine örnek olan tedbirleriyle dikkat çekti.
DÜŞÜK FAİZ VE DESTEK PAKETLERİ TİCARETE CAN SUYU OLDU
Covid-19 pandemisi dünyanın dev ekonomilerini tarihlerinde emsali görülmemiş bir biçimde daralmaya iterken, önce Türkiye, ekonomideki toparlanmanın güçlendiğine ilişkin sinyaller verdi. Türkiye, uygulanan düşük faiz politikası, destek paketleri ve hiçbir zaman ekonomiyi törpüleyecek tam kapanmaya gitmemesi nedeniyle ihracatta rekor üstüne rekor kırdı.
Bakan Albayrak'ın yön verdiği politikalarla konut ve otomobil satışlarında dünyadan pozitif ayrışarak ekonomisinin çarklarını döndürdü.
Nitekim 2020 yılında Türkiye ekonomisi Çin ile beraber pozitif büyüme rakamlarını yakalayan 2 ülkeden biri oldu. Türkiye, 2020 yılının tamamın yüzde 1,8 geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 5,9 büyüme kaydetti.
DEV KURUMLAR BİRER BİRER BÜYÜME TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ
Pandemi döneminde uygulanan büyümeyi destekleyici politikalar ile 2021 yılı içinde pozitif sinyaller veren Türkiye, uluslararası dev kuruluşların dikkatini çekti. Bank of America (BofA) Türkiye'nin 2021'de yüzde 4,6, Goldman Sachs yüzde 6, Moody's ise yüzde 4 büyüyeceğini öngörerek, tahminlerinde yukarı yönlü revizeye gittiler.