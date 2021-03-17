İtalya’dan Türk ekonomisine övgü: Türkiye dünya devlerini geride bıraktı

Koronavirüs pandemisi, son bir yıldır küresel piyasalarda büyük krizlere neden oldu. Küresel ekonomiyi uçurumun eşiğine getiren ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en büyük çöküş olarak tarihe geçen bu dönemde, Türkiye'nin kaydettiği başarı grafiği ise dünya çapında ses getirdi.

"KAZANAN TÜRKİYE OLDU"

Pandemi sürecinde iflas bayrağını çeken devletlere rağmen Türkiye'nin başta ihracat oranları olmak üzere büyüttüğü ekonomisi art arda analizlere konu oluyor. Yabancı basında aylardır atılan "Pandeminin kazananı Türkiye olacak" başlıklarını doğrulayan nitelikte yeni bir yazı, bu kez İtalya'nın önde gelen iş dünyası gazetesi Il Sole 24 Ore'de yayınlandı.