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Giriş Tarihi: 17.3.2021 12:17 Son Güncelleme: 17.3.2021 13:02

'ya 'den gelen kargo şaşkına çevirdi! "İçinden çıkanları görünce irkildim"

DHA
Kanada'ya Çin'den gelen kargo şaşkına çevirdi! İçinden çıkanları görünce irkildim

’nın kentinde yaşayan Brent Braaten, kapısının önüne bırakılan koliyi açınca şaşkına uğradı.Braaten 'den gelen ve kimin gönderdiği bilinmeyen kolinin içinden çıkanı gördüğünde irkildiğini ifade etti.

Kanada'nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten adlı kişi, sabah evinin kapısını açtığında bir koliyle karşılaştı. Braaten kendisine gönderilen koliyi açınca şaşkına döndü. Braaten'a Çin'den gelen koliden 3 kafalı dondurulmuş örden yavrusu çıktı.

Olayla ilgili Kanada medyasına konuşan Braaten, "Kolinin kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum ama gönderen kişinin adresi Çin'den. Koliyi açmak için cesaretimi topladığımda içinden çıkanı görünce irkildim" dedi.

"KULLANIM TALİMATLARIYLA GELDİ"

Braaten, kolinin içerisinden 'kullanım talimatının' da çıktığını ifade etti. Talimatlar arasında 'ürünün' odada 48 saat bekletilmesi ve saç kurutma makinesiyle kurutulmasının yer aldığını belirten Braaten, ürün için internet üzerinden yaptığı araştırmada fiyatının 80-200 dolar (600-1500 TL) arasında olduğunu söyledi.

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Kanada'ya Çin'den gelen kargo şaşkına çevirdi! "İçinden çıkanları görünce irkildim"
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