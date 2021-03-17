Kanada'ya Çin'den gelen kargo şaşkına çevirdi! "İçinden çıkanları görünce irkildim"

"KULLANIM TALİMATLARIYLA GELDİ"

Braaten, kolinin içerisinden 'kullanım talimatının' da çıktığını ifade etti. Talimatlar arasında 'ürünün' odada 48 saat bekletilmesi ve saç kurutma makinesiyle kurutulmasının yer aldığını belirten Braaten, ürün için internet üzerinden yaptığı araştırmada fiyatının 80-200 dolar (600-1500 TL) arasında olduğunu söyledi.

ABD'de korkunç olay! Havai fişek dolu evde patlama....