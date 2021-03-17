Libya’da yeni dönem

Libya Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac görevini Muhammed el Menfi'ye devrederken önceki gün meclis önünde yemin eden Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki yeni Ulusal Birlik Hükümeti de görevine başladı. Petrol zengini ülkede yıllardır devam eden karışıklığı bitirmeyi hedefleyen yeni hükümet 35 bakandan oluşuyor. Kabinede, başbakan, başbakanın iki yardımcısının yanı sıra 6 devlet bakanı ve 26 bakan bulunuyor. Hükümette yer alan bakanlıkların 5'i kadınlara tahsis edildi. Libya'nın en büyük inşaat firmalarından biri sayılan Libya Yatırım ve Kalkınma Şirketine (LIDCO) 2006'dan bugüne liderlik eden yeni Başbakan, ülkenin önde gelen futbol kulübü Etihad'ın da başkanlığını yapıyor. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Kanada'da mühendislik alanında tamamlayan Dibeybe için yakınları "mühendis" lakabını kullanıyor. Libya Başbakanı'nın çocuklarının Kanada vatandaşlığının bulunduğu ifade ediliyor. Ülkenin doğusundaki Berka kentinden Meclis Başkanı Akile Salih'in adayı olan Başbakan Yardımcısı Hüseyin Atıyye Katrani, Kaddafi döneminde Şabiye kenti yerel meclisinde Maliye Genel Sekreteri olarak çalıştı.Diğer Başbakan Yardımcısı Ahmed Ebu Cenah ise Fizan'dan aday oldu. Ebu Cenah da Kaddafi döneminde yine Şabiye'de Eğitim Komitesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Savunma Bakanlığı koltuğuna henüz bir isim belirlenemedi. Uygun bir isim getirilene kadar Savunma Bakanlığı görevini Başbakan Dibeybe yürütecek.Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş oldu. Libya'da 2011 devrimi patlak verdiği günlerde Geçiş Konseyinde görev alan Necla el-Menguş, ülkede ilk kez Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen kadın olarak tarihe geçti. Ülkenin doğusundaki Bingazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ceza hukuku alanında yüksek lisans yapan Menguş, "çatışma ve barış yönetimi" alanında ABD'deki George Mason Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Yaklaşık 15 yıllık iş tecrübesi bulunan Menguş, farklı uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. Menguş 2012'den bu yana ABD'de yaşıyordu. İçişleri Bakanı ise Halid et-Ticani Mazin oldu. Eski rejim döneminde İç Güvenlik Teşkilatı bünyesinde çalışan Mazin, ayrıca eski Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulundu.