Rusya’dan kritik Twitter hamlesi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Twitter'ın bir ay içerisinde tümüyle engellenebileceğini açıkladı. Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, hızı yavaşlatılan Twitter'ın "yasaklı içerikleri" kaldırması için bir ay süreyle inceleneceğini söyledi. Sürenin bitiminde gerekli kararın alınacağını belirten Subbotin, "Mevzuatımızın gereklerini yerine getirmezse, Twitter'ın tamamen engellenmesi konusunu ele alacağız. Gerekleri yerine getirirse yaptırımları kaldıracağız" dedi.