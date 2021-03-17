Son dakika | Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Yunan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

MASADA VE SAHADA NET TAVIR!

Çavuşoğlu, "Türkiye Doğu Akdeniz meselesinde tutumunu gerek sahada gerek masada net bir şekilde gösterdi. Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım diyoruz." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin çok taraflı Doğu Akdeniz Konferansı için teklifte bulunduğunu ancak Avrupa Birliği tarafından henüz yanıt gelmediğini anımsattı.

Türkiye'nin tüm ülkelerle olduğu gibi Yunanistan'la da görüşmelerini sürdüreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, iki sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dışişleri bakanlarına görev verdiğini ancak yaşanan gerginlikler nedeniyle görüşmelerin gerçekleşmediğini belirtti. Çavuşoğlu, gelecekteki süreçte görüşmelerin yapılacağını söyledi.