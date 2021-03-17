Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Bu sözler 3. Dünya Savaşı çıkarır! ABD Başkanı Joe Biden Putin'e 'Katil' dedi
Giriş Tarihi: 17.3.2021 14:27 Son Güncelleme: 17.3.2021 14:41

: Bu sözler 3. Dünya Savaşı çıkarır! ABD Başkanı Putin'e 'Katil' dedi

Son dakika: Bu sözler 3. Dünya Savaşı çıkarır! ABD Başkanı Joe Biden Putin'e 'Katil' dedi

bilgisine göre ABD Başkanı , Başkanı Joe Biden hakkında çok ağır ifadeler kullandı. Adeta savaş çıkartacak cinsten sözler söyleyen Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Putin'in katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bu sözler 3. Dünya Savaşı çıkarır! ABD Başkanı Joe Biden Putin'e 'Katil' dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA