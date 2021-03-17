Son dakika bilgisine göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Joe Biden hakkında çok ağır ifadeler kullandı. Adeta savaş çıkartacak cinsten sözler söyleyen Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Putin'in katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...
Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bu sözler 3. Dünya Savaşı çıkarır! ABD Başkanı Joe Biden Putin'e 'Katil' dedi