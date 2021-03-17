Son dakika: DSÖ'den Astrazeneca aşısı açıklaması: Faydası zararından daha fazla...

Dünya Sağlık Örgütü, Oxford-Astrazeneca ortaklığı ile üretilen koroanvirüs aşısı ile ilgili açıklama yaptı. Avrupa'da birçok ülkede yan etkileri nedeniyle art arda yasaklanan aşı ile ilgili 'kullanılmalı' tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Astrazeneca aşısının faydası, zararından daha fazla. Aşı kullanılmalı. Dünya genelinde aşılama tüm hızı ile sürmeli" denildi.