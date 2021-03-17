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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü
Giriş Tarihi: 17.3.2021 22:58 Son Güncelleme: 17.3.2021 22:59

Son dakika: Yüksek riskli ’da pes dedirten görüntü

Son dakika: Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü

Yüksek riskli iller arasında yer alan ’da 20’ye yakın maskesiz kişi, korona virüs önlemlerini hiçe sayıp müzik eşliğinde halay çekti.

Korona virüs (Covid-19) vaka sayıları son günlerde artarken, yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da bazı kişilerin sorumsuz davranışları endişe oluşturuyor. Bu haftaki Covid-19 il risk haritasında 100 bin kişide 95,16 oranıyla çok yüksek riskli iller kategorisine yaklaşan Antalya'da korona halayları sürüyor.

Karaalioğlu Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 20'ye yakın kişi, maskesiz bir şekilde pandemi kurallarını hiçe sayıp önce halay çekti ardından oynadı.

Cep telefonuyla görüntüleri çeken kişi, 'korona yok' burada derken, grup uzun süre oynamaya devam etti.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs



Sosyal medyada paylaşıla görüntüler izleyenlerin tepkisine yol açtı.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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Son dakika: Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü
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